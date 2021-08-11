الصباح الفني
قالوا
تاج الدين كتبت الممثلة ساندية تاج الدين تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “ماذا لو كان العنكبوت الذي قتلته في غرفتك يظن طيلة حياته أنك رفيقه في السكن”. نعيمان كتب الممثل محمد نعيمان تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها “أرقى الشعور الإنساني: التضامن والاعتراف والتسامح”. قلوشي نشر الشاعر مصطفى قلوشي مقطعاأكمل القراءة »
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