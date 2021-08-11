وطنية
أيت الطالب يفضل المنتوج الفرنسي والصيني
الوزارة رفضت شراء فحوصات الكشف عن الفيروس عن طريق اللعاب التي تصنعها شركة مغربية علمت «الصباح»، أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة، يلجأ إلى استيراد فحوصات الكشف عن فيروس «كورونا» ويفضل المنتوج الفرنسي أو الصيني على المنتوج الوطني الذي تسوقه شركة «جيغالاب» المغربية، التي تم سحب منتوجها من الصيدليات، وتمأكمل القراءة »
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