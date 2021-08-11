الرياضة
وولفرهامبتون متشبث بسايس
يسير الدولي المغربي رومان سايس، للبقاء في وولفرهامبتون الإنجليزي، للموسم الخامس تواليا، بعدما رفض فريقه كل العروض المقدمة بخصوصه من فرنسا. وذكرت صحف فرنسية رغبة أنجي وليل في انتدابه، غير أنهما لم يقدما عروضا جدية لوولفرهامبتون، الذي قرر في النهاية الإبقاء عليه لموسم إضافي، خاصة أنه لاعب مهم بالفريق ويلعبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا