fbpx
الرياضة

وولفرهامبتون متشبث بسايس

منذ ساعتين
Wolverhampton Wanderers' Moroccan midfielder Romain Saiss celebrates scoring his team's first goal during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Tottenham Hotspur at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on December 27, 2020. (Photo by CARL RECINE / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
يسير الدولي المغربي رومان سايس، للبقاء في وولفرهامبتون الإنجليزي، للموسم الخامس تواليا، بعدما رفض فريقه كل العروض المقدمة بخصوصه من فرنسا. وذكرت صحف فرنسية رغبة أنجي وليل في انتدابه، غير أنهما لم يقدما عروضا جدية لوولفرهامبتون، الذي قرر في النهاية الإبقاء عليه لموسم إضافي، خاصة أنه لاعب مهم بالفريق ويلعبأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى