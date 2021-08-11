الرياضة
“كورونا” يؤجل تكريم الحضريوي
قررت اللجنة المنظمة تأجيل حفل تكريم عبد الكريم الحضريوي، لاعب الجيش الملكي والمنتخب الوطني، إلى وقت لاحق، جراء تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا المتحور. وأكد المنظمون في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن القرار اتخذ بالإجماع، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة أخيرا من قبل السلطات المختصة، والتي ستحول دون حضور الجمهورأكمل القراءة »
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