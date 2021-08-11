أسواق
كافيار وشواء بـ”المائدة الكبرى”
فتح مطعم “المائدة الكبرى لأكادير”، فضاءاته بعد نهاية عطلة العيد، لاستقبال أفراد الجالية المغربية والسائحين، إذ يقدم لهم تشكيلة أطباق غذائية مميزة من المطبخ العالمي الراقي، من توقيع ميستر شاف رشيد، أحد المتخصصين العالميين في الطبخ، من أصول سوسية. وتطلب المطعم الجديد، الذي أسسه ثلاثة مستثمرين من المنطقة استقروا لسنواتأكمل القراءة »
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