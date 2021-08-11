حوادث
وثائق مشكوك فيها في انتخابات غرفة الصيد بطنجة
رئيسها السابق ظفر بمقعد رغم عدم أهليته للترشح واتهامه بإخفاء الأمر عن السلطة “بطرق احتيالية” خروقات وتلاعبات، قد تكلف الرئيس السابق للغرفة المتوسطية للصيد البحري بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مقعده الجديد، الذي ظفر به الجمعة الماضي، بعد أن تقدم خصومه بطعون ضده أمام القضاء الإداري، يشددون فيها على انعدام أهليتهأكمل القراءة »
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