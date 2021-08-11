الرياضة
الغموض يلف مستقبل شاكلا مع فياريال
اللاعب أكد أنه يفضل البقاء بخيتافي للمحافظة على حظوظه رفقة الأسود رفض الدولي المغربي سفيان شاكلا، العودة إلى فريقه فياريال، بعد نهاية فترة إعارته إلى خيتافي الممارس بالدرجة الأولى الإسباني. واختلفت الآراء حول الأسباب الحقيقية، حول إبعاد شاكلا من لائحة فياريال، بين من يؤكد خروجه من مفكرة المدرب، وبين منأكمل القراءة »
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