الرياضة
لابورتا يورط ميسي مع جماهير برشلونة
الفريق قدم له عرضا جديدا براتب متدن تراجع مسؤولو برشلونة عن التخلي عن ليونيل ميسي، إذ حاولوا للمرة الأخيرة الإبقاء عليه، عندما قدموا له عرضا جديدا، أول أمس (الاثنين)، أقل قيمة من العرض الأول، الذي رفضته الرابطة الإسبانية، بسبب المشاكل المالية ل»البارصا». وحسب صحيفة «إلموندو ديبورتيفو»، قدم خوان لابورتا، رئيسأكمل القراءة »
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