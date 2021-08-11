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الرياضة

لابورتا يورط ميسي مع جماهير برشلونة

منذ ساعتين
TOPSHOT - Barcelona's Argentine forward Lionel Messi gestures during the Spanish League football match between FC Barcelona and CA Osasuna at the Camp Nou stadium in Barcelona on July 16, 2020. (Photo by LLUIS GENE / AFP)
الفريق قدم له عرضا جديدا براتب متدن تراجع مسؤولو برشلونة عن التخلي عن ليونيل ميسي، إذ حاولوا للمرة الأخيرة الإبقاء عليه، عندما قدموا له عرضا جديدا، أول أمس (الاثنين)، أقل قيمة من العرض الأول، الذي رفضته الرابطة الإسبانية، بسبب المشاكل المالية ل»البارصا». وحسب صحيفة «إلموندو ديبورتيفو»، قدم خوان لابورتا، رئيسأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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