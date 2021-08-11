الأولى
شركات نهبت 250 مليارا من الضرائب
افتحاص 150 ألف وثيقة ورصد شركات وأصحاب مهن حرة حولوا موارد الضريبة على القيمة المضافة لحساباتهم تمكنت مصالح المديرية العامة للضرائب من استرجاع 2.5 ملايير درهم (250 مليار سنتيم) من أموال الضريبة على القيمة المضافة المنهوبة. وأفادت مصادر أن مراقبي المديرية استعانوا بالنظام المعلوماتي، من أجل تحديد الملزمين الذين حصلواأكمل القراءة »
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