الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي اقترح وليد الركراكي، المدرب الجديد للوداد الرياضي، علاء المسكيني، مدربا لحراس المرمى، خلفا لنادر لمياغري. وسبق للمسكيني أن اشتغل رفقة الركراكي داخل الفتح الرياضي، كما عمل بالفئات الصغرى للنادي. يشار إلى أن الوداد تعاقد رسميا مع الركراكي، بداية الأسبوع الجاري، لموسم واحد. الرجاء الرياضي ودع المدافع عبد الرحيمأكمل القراءة »
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