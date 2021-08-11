أسواق
عروض تخفيضية في “بالموري روتانا”
أعلنت مجموعة فنادق “بالموري روتانا” بمراكش، عن مجموعة من العروض التخفيضية، تخص السكن والمطاعم والرفاهية والترفيه عن النفس، إذ يمكن لزبائن فندق “غولف روتانا” الاستفادة من خصم تصل نسبته إلى 30 في المائة خلال حجز غرفة، مع الحصول على سرير إضافي مجانا خلال الإقامة في مختلف فئات الغرف المخصصة لأفرادأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا