حوادث
انتحار سبعيني بالخميسات
وضع سبعيني حدا لحياته شنقا بقرية تيداس ضواحي الخميسات، صباح أول أمس (الاثنين)، وهرعت عناصر المركز الترابي بالجماعة، للقيام بإجراءات المعاينة لتجد الهالك معلقا بحبل أمام بيته. وأفاد مصدر “الصباح” أن مصالح الدرك تلقت إخبارية من أبناء السبعيني، أفادوا فيها أنهم كانوا بسوق المنطقة، وأثناء عودتهم من التبضع، عثرواأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا