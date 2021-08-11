الرياضة
حسنية أكادير يسعى إلى خطف خلوة
رئيس الفريق يتطلع لتدارك الموقف وإسكات الجماهير الغاضبة دخل حسنية أكادير في صفقة خلوة، لاعب المغرب التطواني، الذي أثار الانتباه بمستواه في بطولة الموسم الماضي. وذكر مصدر مطلع، أن حسنية أكادير، قدم للاعب عرضا أفضل من العرضين اللذين تقدما بهما الرجاء والوداد. ويراهن الفريق السوسي على تعزيز صفوفه، تحسبا لاستحقاقاتأكمل القراءة »
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