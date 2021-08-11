وطنية
خصاص في موظفي الشباب والرياضة
تقدمت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بملتمس إلى الوزير يقضي بإعطاء الأولوية للأطر المساعدة في المشاركة في مباريات التوظيف التي ينظمها قطاع الشباب والرياضة، مقترحة أن تكون الانطلاقة في هذا التوجه من المباراة التي ستنظم بداية شتنبر المقبل والمفتوحة مبدئيا أمامأكمل القراءة »
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