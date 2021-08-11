حوادث
“تريبورتور” يقتل عامل نظافة
لقي عامل نظافة مصرعه ليلة الجمعة الماضي، بعدما دهسته دراجة نارية ثلاثية العجلات بحي سيدي بابا بمكناس. وكشفت مصادر محلية، أن الضحية فاجأه سائق «تريبورتور» ليلا أثناء عودته من عمله، ودهسه بشكل مباشر، قبل أن تنقلب الدراجة التي كانت تسير بسرعة جنونية، ما تسبب في إصابة سائقها بجروح متفاوتةأكمل القراءة »
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