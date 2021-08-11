الرياضة
العروبي والرامي بالمغرب الفاسي
الجامعي ينافس طنجة وفريقا مصريا حول أستاتي تعاقد المغرب الفاسي لكرة القدم مع الحارس زهير لعروبي قادما من نهضة بركان، وتوصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع ياسين الرامي، مدافع حسنية اكادير. وتعد تجربة الحارس زهير العروبي مع “الماص”، السادسة له في مشواره الكروي، بالبطولة الوطنية حيث سبق له حمل قميصأكمل القراءة »
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