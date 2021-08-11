الأولى
قضـاة ممنوعـون من الانتخابات
وجد عدد من القضاة أنفسهم بعيدين عن خوض غمار منافسات الانتخابات المهنية لتمثيل زملائهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي ستجرى في أكتوبر المقبل. وأفادت مصادر “الصباح” أن النتائج الأخيرة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سواء تلك المتعلقة بالانتقالات أو الإعفاء من المسؤولية، شكلت عائقا في وجه العديدأكمل القراءة »
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