الرياضة
“كاف” تهدد الوداد
اتهامات لوكلاء بتهريب أربعة لاعبين من شباب الفريق أمهلت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الوداد الرياضي ستة أيام، لتسديد مستحقات النيجيري شيسوم شيكاتارا، قبل حرمان الفريق من المشاركة في النسخة المقبلة لعصبة الأبطال الإفريقية. وبعثت “كاف” رسالة إلى الوداد، تتوفر “الصباح” على نسخة منها، تذكره بمستحقات شيكاتارا، المحددة في 200 مليون،أكمل القراءة »
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