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علاقة “الحر” وكيداري تثير الجدل
أشهر المسرحيات يتم تأجيلها وفنانون في وضعية مالية متأزمة “فتكت” الإجراءات الحكومية الأخيرة بخصوص إغلاق القاعات والمسارح لمنع تفشي كورونا، بالفرق المسرحية التي دخل أغلبها غرف الإنعاش، بعد شهور طويلة من الإغلاق، إذ اضطرت إلى تأجيل عرض مسرحيات كانت مبرمجة، رغم الضائقة المالية التي يعيشها الفنانون. وكشفت إدارة المسرح الوطنيأكمل القراءة »
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