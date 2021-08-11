أسواق
“ديكاتلون” بالكورنيش
افتتحت مجموعة “ديكاتلون”، متجرها الجديد بكورنيش عين الذئاب، الذي يعتبر أكبر متجر تابع لها بالمغرب وإفريقيا. ويمتد المتجر الجديد على مساحة 3000 متر مربع، ويقدم لزبنائه أزيد من 60 نوعا رياضيا، كما يضم أيضا نادي “ديكاتلون” لممارسة الألعاب الجماعية، إلى جانب فضاء للاستراحة يقترح منتجات غذائية. ويسهر فريق مدرب ومؤهلأكمل القراءة »
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