حوادث
جثة متفحمة تستنفر أمن وجدة
عثر عليها وسط بناء عشوائي وأبحاث لفك ملابسات القضية تسابق المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن وجدة، الزمن، لفك لغز تفحم جثة رجل، بعد العثور عليها، مساء الأحد الماضي، وسط منزل بإحدى البنايات العشوائية بحي فيلاج الطوبة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعطيات الأولية للبحث، أوضحت أن الجثة تم اكتشافها منأكمل القراءة »
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