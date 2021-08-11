اذاعة وتلفزيون
“كلها وطريقو” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الأربعاء)، على موعد مع حلقتين من المسلسل “كلها وطريقو”، من إخراج مراد الخودي. وتدور أحداث المسلسل في فترة الثمانينات حول أسرة مغربية في علاقتها مع العائلة الكبيرة والجيران، وبالموازاة مع الحكاية الرئيسية تتفرع حكايات ثانوية ذات صلة وثيقة بتفاصيل وجزئيات متعلقة بالإطار الزمني، الذي تدورأكمل القراءة »
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