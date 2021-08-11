الرياضة
اتفاق بين الكوكب وبوطهير
أفاد مصدر مطلع أن مسؤولي الكوكب المراكشي لكرة القدم، توصلوا إلى اتفاق نهائي مع المدرب محمد بوطهير، من أجل إشرافه على الفريق في الموسم المقبل. وأوضح المصدر أن رضوان حنيش، رئيس الكوكب، ربط الاتصال بمجموعة من المدربين، خلال الأسبوع الماضي، دون أن يحصل اتفاق مع أحدهم، قبل أن يفتح بابأكمل القراءة »
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