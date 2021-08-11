حوادث
14 موقوفا داخل فيلا للدعارة
درك تمارة ضبط حالة التلبس بممارسة الفساد وبتدخين الشيشا أحالت عناصر درك تمارة الشاطئ، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، السبت الماضي، 14 موقوفا بجرائم إعداد وكر للدعارة، وجلب واستدراج مومسات من أجل الفساد، والتحريض عليه، وتقديم الشيشا للزبناء، ومخالفة قانون الطوارئ الصحية، بعد مداهمة فريق دركي مختلط، منأكمل القراءة »
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