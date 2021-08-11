وطنية
“البام” يجدد نصف مرشحيه
البرنامج الانتخابي يهدف إلى رد الاعتبار للطبقة الوسطى ومحاربة الفساد أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، مساء أول أمس(الاثنين)، بالرباط عن برنامجه الانتخابي، ومعطيات عن ترشيحاته للاستحقاقات البرلمانية المقبلة. وأكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام، أن البرنامج الانتخابي للحزب ينخرط بقوة في التوجه الإستراتيجي للنموذج التنموي الجديد، ويقدم للمغاربة اجتهاده في تفعيلأكمل القراءة »
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