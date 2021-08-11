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رحيل “دي تي توماس” نجم “ذي غانغ”
توفي دينيس “دي تي” توماس، أخيرا، أحد مؤسسي فرقة الفانك والديسكو الشهيرة “كول أند ذي غانغ”، عن عمر ناهز 70 عاما، وفق ما أعلنت الفرقة. وكتبت “كول أند ذي غانغ”، التي فقدت العام الماضي أحد موسيقييها رونالد بيل، على صفحتها في “فيسبوك” إنه ” توفي دينيس توماس (المعروف باسم “ديأكمل القراءة »
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