أسواق
“غولدن أكاديمي” في المحمدية
فتح مركز تعليم اللغات “غولدن أيديا أكاديمي”، أبوابه أخيرا، بالمحمدية، ليشكل فضاء للراغبين في تعلم لغات تواصلية جديدة أو تعزيز مهاراتهم اللغوية. ويقدم المركز العديد من الخدمات الأخرى، إذ يخصص دورات تكوينية للطلبة ويقدم دروس الدعم المدرسي للتلاميذ، إضافة إلى دروس المعلوماتية والماركوتينغ الرقمي ومحو الأمية والتدريس غير النظامي والعديدأكمل القراءة »
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