الصباح الفني
ريهانا تدخل نادي المليارديرات
أصبحت نجمة البوب الشهيرة ريهانا رسميا من بين أصحاب الملايير في العالم، حسب مجلة “فوربس”. وتبلغ ثروة ريهانا حاليا 1.7 مليار دولار، منها حوالي 1.4 مليار دولار قيمة شركة مستحضرات التجميل “فينتي بيوتي” الخاصة بها. أما بقية الثروة فمصدرها غالبا شركة الملابس الداخلية سافيج إكس فينتي، التي تقدر قيمتها السوقيةأكمل القراءة »
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