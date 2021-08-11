حوادث
غرق شاب بابن سليمان
تمكنت عناصر الوقاية المدنية، صباح السبت الماضي، من انتشال جثة شاب غرق في إحدى البحيرات الواقعة بمنطقة “عين القصب”، ضمن النفوذ الترابي لجماعة عين تيزغة بإقليم بن سليمان. وأوردت مصادر عليمة “للصباح”، أن البحيرة تعتبر تجمعا للمياه الجوفية، التي وصلت اليها اليات أحد المقالع بالمنطقة وهددت السكان بالعطش. وأضافتأكمل القراءة »
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