الرياضة
الجامعة تسابق الزمن لتأهيل لوزا
اللاعب وافق على اللعب للمنتخب ومالح حاضر في معسكر المعمورة علمت «الصباح» أن إدارة الجامعة تنتظر الضوء الأخضر من وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، للشروع في إجراءات تأهيل عمران لوزا، المحترف بواتفورد الإنجليزي، من أجل تغيير جنسيته الرياضية، وبالتالي تمكينه من اللعب للأسود خلال المرحلة المقبلة. وينتظر أن تبعث الجامعة طلباأكمل القراءة »
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