الرياضة
البقالي: سأنافس على إنجازات أخرى
البطل الأولمبي قال إنه تتويجه فأل خير على ألعاب القوى الوطنية عبر سفيان البقالي، البطل الأولمبي في 3 آلاف متر موانع، عن سعادته بالحفاوة الجماهيرية الكبيرة التي قوبل بها في فاس، وحيه المرجة، بعد عودته من طوكيو الأحد الماضي. وأكد البقالي في تصريح ل”الصباح” أن الاستقبال سيمنحه قوة إضافية منأكمل القراءة »
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