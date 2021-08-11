بانوراما
خطوات لتعقيم الحمام
يحرص الكثير من الأشخاص على أن يكون الحمام نظيفا ومعقما لمنع انتشارات الفيروس، إلا أن الكثير منهم يقع في مجموعة من الأخطاء تؤثر على نظافة الحمام وخلوه من الفيروسات. فمن بين الخطوات التي يجب الحرص على أخذها بعين الاعتبار لتعقيم الحمام، استخدام قفازات مطاطية، ومواد رشاشة لتنظيف المرآة والمرحاض والحوضأكمل القراءة »
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