الرياضة
النصيري باق في إشبيلية
تأكد بقاء الدولي المغربي يوسف النصيري في إشبيلية، بعدما لم يصل أي عرض مغر للفريق الإسباني، من قبل أندية كانت ترغب في انتداب اللاعب. ورغم اهتمام ويست هام وتوتنهام وساوثهامبتون، غير أن النصيري ومسؤولي إشبيلية، قرروا تمديد اتفاقهم لسنوات إضافية، على أن يقدم الفريق الأندلسي عرضا لتجديد عقد الدولي المغربي.أكمل القراءة »
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