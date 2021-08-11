بانوراما
المشمش يقوي مناعة الجسم
يعد المشمش من الفواكه الصيفية بامتياز، والتي يجب استهلاكها في هذه الفترة من أجل الاستفادة من فوائدها الكثيرة. ويؤكد الاختصاصيون أن المشمش يعتبر مصدرا جيدا للألياف الغذائية القابلة والتي تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، والألياف غير القابلة للتحلل وهو النوع الذي يُساهم في الحفاظ على الجهاز الهضمي. كماأكمل القراءة »
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