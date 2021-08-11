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سحب 50 مليارا من الرؤساء

منذ ساعتين
الداخلية تجمد برامج تدخلات مجموعات التعاون الجماعي المتعلقة بالخدمات الاجتماعية توصل رؤساء جماعات وباشاوات بدوريات من العمال، تحمل طابع الاستعجال، تطلب من المنتخبين ورجال السلطة التجميد الفوري لبرامج تدخلات مجموعات التعاون الجماعي، المتعلقة بالخدمات الاجتماعية وسد الخصاص في الجماعات الفقيرة خاصة بالمجال القروي، والتي تقدر كلفتها الإجمالية بـ 512 مليونأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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