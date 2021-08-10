الصباح الفني
تسكت تنشر كواليس “حياة”
اختارت المغنية ابتسام تسكت، التقاسم مع متابعي صفحتها الرسمية على «إنستغرام»، بعض كواليس تصوير مسلسل جديد، تجسد فيه دور البطولة. ونشرت تسكت عبر خاصية «الستوري»، صورة تجمعها بالممثل محمد خيي، والذي يجسد أيضا دورا مهما في العمل التلفزيوني الجديد. وينتظر أن يبث «حياة»، على شاشة قناة «إم بي سيأكمل القراءة »
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