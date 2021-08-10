الأولى
الطرد للأجراء الممتنعين عن التلقيح
عمم فرع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فتوى على الأعضاء المنخرطين، تقضي باعتبار رفض الأجراء التلقيح سببا كافيا لطردهم من العمل، إذ يدخل ضمن الأخطاء الجسيمة. وأوضح عادل الرايس، رئيس الفرع الجهوي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في مذكرة وجهها إلى المنخرطين، أن المقاولة تعتبر مكانا للعمل، تشغلأكمل القراءة »
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