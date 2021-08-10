الصباح الفني
بنعمر يطرح “لحظة وداع”
طرح المغني عماد بنعمر، أحدث أعماله الفنية، على قناته الخاصة على “يوتوب”، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “لحظة وداع”. وتعد الأغنية من كلمات وألحان عمر سلطان، وتوزيع محمد زيدان، وميكس وماستر محمد أحناش، أما تصوير الفيديو فكان من توقيع المخرج هشام الزيري، علما أن الأغنية سجلت باستوديو “سيستم ريكوردز”، فيماأكمل القراءة »
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