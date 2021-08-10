وطنية
نقص أسرة الإنعاش يسائل أيت الطالب
شبكة مدنية تطالب وزارة الصحة بتسريع التلقيح وتوفير خدمات العلاج مجانا حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة من تدهور الوضع الصحي، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالوباء، إذ أصبحت المستشفيات العمومية تعيش وضعا صعبا، بسبب النقص الحاد في أسرة الإنعاش والعناية الفائقة والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية والأدوية. وأكدت الشبكةأكمل القراءة »
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