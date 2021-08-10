وطنية
الأحرار يرشح وافدين من “البام” والحركة
قاد التجمع الوطني للأحرار حملة استقطاب واسعة لمرشحين كبار بالعاصمة، ضمنهم منتخبون ورؤساء مقاطعات ووجوه قيادية سابقة في أحزاب من الأغلبية والمعارضة على حد سواء. واستقبل عزيز أخنوش، رئيس الحزب رفقة سعد بنمبارك، المنسق الجهوي للرباط سلا القنيطرة، وعبد الرحيم واسلم، المكلف بتنسيقية الرباط، أول أمس (الأحد)، عددا من المرشحينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا