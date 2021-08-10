الصباح الفني
سلطان ينهي جدل زواجه
المطرب الشاب يطلق كليب أغنيته «ها محايني» المصورة بتطوان بث الفنان المغربي بدر سلطان، نهاية الأسبوع الماضي، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتوب”، أغنية جديدة تحت عنوان “ها محايني” صورها على شكل فيديو كليب صورت أغلب مشاهده بتطوان تحت إشراف المخرج عماد أزويات. وتعامل سلطان في الأغنية الجديدةأكمل القراءة »
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