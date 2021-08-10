بانوراما
ألياف فواكه موسمية تسبب الإسهال
الاختصاصي أدهشور شدد على أهمية الاعتدال في استهلاكها لتجنب مشاكل صحية كشف محمد أدهشور، اختصاصي في التغذية والحمية العلاجية، العلاقة بين استهلاك الفواكه الموسمية والإصابة بالإسهال. وقال أدهشور في حوار مع “الصباح”، إن الفواكه هي عبارة عن صبغات تسمى “بوليفينولات” وهي مضادات للأكسدة، تشير معظم الدراسات الحديثة إلى أهميتها للصحة،أكمل القراءة »
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