الصباح الفني
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عراة في غابة روبن هود بعدما كانت مرتعا لروبن هود كان يسرق فيها الأغنياء لمساعدة الفقراء بحسب الأساطير، باتت غابة شيروود وسط إنجلترا تستقطب الزوار العراة. ويقال إن أفواج الزوار العراة من أتباع مذهب الطبيعة، لكن الأمر زاد لدرجة أثارت سخط البعض. ويتوافد سياح كثر على هذه الغابات كل عامأكمل القراءة »
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