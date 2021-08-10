حوادث
اعتقال جانحين خربا سيارات بالمحمدية
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، مساء السبت الماضي، شخصين في عقدهما الثاني من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسكر وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وحيازة سلاح أبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات. وأوردت مصادر أمنية “للصباح”، أن المشتبه فيهما قاماأكمل القراءة »
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