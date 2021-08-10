الرياضة
كازوني مدرب لطنجة لموسمين
كراطة في الطاقم التقني وبنشيخة يعتذر أعلن اتحاد طنجة لكرة القدم تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الفرنسي بيرنار كازوني لموسمين، بعد اعتذار عبد الحق بنشيخة، لالتزامه بعقده مع الدفاع الحسني الجديدي. ودرب كازوني مرسيليا وكان الفرنسيين والنجم الرياضي الساحلي ومولودية الجزائر ومولودية وهران وأندية أخرى، قبل تدريب المولودية الوجدية خلالأكمل القراءة »
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