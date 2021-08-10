حوادث
اعتقال سارق المحلات التجارية بالبيضاء
صدرت في حقه مذكرة بحث منذ 2018 وحملة أمنية أطاحت به أحال المركز القضائي للدرك الملكي بتيط مليل، ضواحي البيضاء، أخيرا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، متهما كان موضوع مذكرة بحث وطنية منذ 2018، لتورطه في سرقة محل تجاري عن طريق الكسر، استهدفت مواد غذائية ومبالغ مالية مهمة،أكمل القراءة »
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