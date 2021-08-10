اذاعة وتلفزيون
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أنور: أحب الفشل نصحت الفنانة سماح أنور، كل متابعيها، بالتعلم من الفشل، مؤكدة أن كل نجاح حققته في الحياة، كان مصدره فشل كبير تعلمت منه الدروس. وأشارت إلى أن العلاقة بين المرأة والرجل الآن متوترة وتشهد ندية غير مطلوبة على حساب الود والألفة والرحمة. وأضافت سماح، في حوار تلفزيوني، أنهاأكمل القراءة »
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