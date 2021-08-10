حوادث
التحقيق في وفاة شخصين بتازة
فتحت الضابطة القضائية بتازة، تحقيقات في ظروف وحيثيات وفاة شخصين في ساعات، أحدهما شاب عثر على جثته بصهريج ماء وسائق سيارة نقل تلاميذ مؤسسة تعليمية عثر عليه مشنوقا، قبل نقلهما لمستودع الأموات بمستشفى ابن باجة لتشريحهما بناء على أوامر النيابة العامة المختصة. وعثر على الشاب داخل صهريج ماء بضيعةأكمل القراءة »
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