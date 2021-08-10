الرياضة
مالية الرجاء تحت المجهر
مطالب بافتحاصها قبل الجمع بسبب ارتفاع الديون ارتفعت دعوات لبعض مكونات الرجاء الرياضي خلال الفترة السابقة، بوضع مالية الفريق للافتحاص، لتحديد المداخيل والمصاريف المتعلقة بموسمين رياضيين، علما أن الفريق تخلف عن عقد جمعه العام الموسم الماضي، بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، ورفض المنخرطين عقده عن بعد. وانتقد رجاويون طريقة تدبيرأكمل القراءة »
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