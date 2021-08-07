الصباح الفني
باكو: اليد الواحدة لا تعزف
انتهيت، أخيرا، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “بلاك بيرد” (أو الطائر الأسود).. ما سر اختيارك لإعادة هذه الأغنية للنجمة العالمية نينا سيمون؟ المشروع عبارة عن “كوفر” لهذه الأغنية الرائعة، التي انبهرت بها وظللت مشدودا إلى كلماتها وأسلوبها الذي تشم فيه رائحة الجذور الإفريقية لفن البلوز الأمريكي القديم، فحاولت من خلالأكمل القراءة »
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